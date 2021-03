Politie vindt stoffelijke resten baby in tuin ’s-Heerenberg

Sinds maandag wordt gezocht in de tuin. De toegang tot de woning is afgeschermd met onder meer zwarte schermen. In de achtertuin staat een witte tent. „De politie doet onderzoek naar de omstandigheden en wat er precies is gebeurd. Dat onderzoek zal geruime tijd in beslag nemen.”

De politie had informatie binnengekregen over een baby die in de tuin begraven zou zijn. Dat bleek waar. „Uit piëteit en uit privacyoverwegingen zijn we terughoudend over informatie over betrokken personen en de omstandigheden”, laat de politie weten.

„We begrijpen dat er naar aanleiding van het politieonderzoek en over de omstandigheden logischerwijs veel vragen kunnen zijn. Op die vragen kunnen we helaas niet ingaan zonder de privacy van betrokkenen te schaden. Het wachten is op de onderzoeksbevindingen.”