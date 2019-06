Minister: straatracers zijn tuig en schoften

De bewindsman reageert op de dood onlangs van een meisje uit Heerhugowaard, dat mogelijk het slachtoffer is geworden van een straatrace. Zij werd op haar fiets aangereden door een personenauto. Bij het ongeval was een tweede auto betrokken. De politie onderzoekt of het om een race ging.

Grapperhaus gaat er nog deze zomer met de korpsleiding verder over in gesprek. In de Tweede Kamer is er brede steun om zulke zaken steviger aan te pakken.