Verdachte (26) doodrijden Ilayda (15) vrijgelaten

De andere verdachte, 28-jarige man, blijft voorlopig vastzitten. Wat de rol van beide mannen bij het ongeluk precies is, kan de politie niet zeggen. De 15-jarige Ilayda werd woensdagavond op de Westtangent letterlijk van haar fiets gereden. Ze overleed ter plekke.

Straatracers zijn „tuig”, zegt Justitieminister Ferd Grapperhaus over mensen die illegaal op de openbare weg wedstrijden houden. Het getuigt van een „lage schofterigheid dat je op Nederlandse wegen zulke dingen uithaalt. Dan moet je een flinke straf krijgen.”

Bij het ongeval was een tweede auto betrokken. De politie onderzoekt of het om een race ging.

Grapperhaus gaat nog deze zomer met de korpsleiding verder in gesprek over illegale straatraces. In de Tweede Kamer is er brede steun om zulke zaken steviger aan te pakken.