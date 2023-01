Geloof in de kerk is terug: ’Cuypers lette op elk detail, stond geen fantasietjes toe’

Premium Het beste van De Telegraaf

De passage van het Rijksmuseum in Amsterdam, ontworpen door Cuypers, die bij de aanbesteding drie collega-architecten ’versloeg’. De bouw startte in januari 1877, op 13 juli 1885 werd het gebouw officieel geopend. Ⓒ FOTO Getty Images/EyeEm

Nieuws is het niet dat meneer pastoor zijn zondagse kerkbanken niet vol krijgt. De sloopkogel er tegenaan, was decennialang de oplossing voor de leeglopende kerken. Maar dan blijkt dat je op de ziel trapt van de dorpeling die gehecht is aan die torenspits.