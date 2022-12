Schaatspret op natuurijsbanen: ’Druk en ouderwets gezellig’

Leden van de vereniging in De Lier begonnen maandagavond om 19.00 uur met sproeien en zijn de hele nacht in touw geweest om de ijsvloer schaats-klaar te maken. „Hij ligt er schitterend bij”, aldus voorzitter Wim van der Berg. De voorzitter denkt met de huidige temperaturen zeker een paar dagen open te kunnen blijven.

Maandag werd al bekend dat meerder ijsclubs in het land pogingen deden om deze week een natuurijsbaan te hebben. Heel veel zullen dat er dinsdag nog niet zijn, denkt Carl Mureau van de Koninklijke Nederlandse Schaats Bond (KNSB). „We hebben nog heel weinig vorst gehad, normaal gesproken heb je wel een paar nachten nodig om een ijsbaan te maken.”

Volgens hem is het volgens hem in bijvoorbeeld Doorn wel gelukt omdat ze daar een speciaal systeem hanteren, waarbij er laagje voor laagje water wordt gesproeid. „Dan ligt er wel precies voldoende om op te kunnen schaatsen.” Volgens burgemeester Naafs van de Utrechtse Heuvelrug is het er ’gezellig druk en ouderwets gezellig’.

Ook in Winterswijk is het gelukt om een ijsbaan te creëren. Daar zal later dinsdag een poging worden gedaan om het werelduurrecord schaatsen op natuurijs te verbreken. Erna gaat de baan open voor publiek.

Ook op de ondergelopen Ryptsjerksterpolder in Friesland wordt weer geschaatst. Een handjevol fanatiekelingen heeft de schaatsen onder gebonden.

Open water

De ijzers onderbinden op grote plassen of vaarten, dat zit er deze week vrijwel zeker niet in. Dat zegt een meteoroloog van Weeronline. Met temperaturen die plaatselijk daalden tot -9 graden Celsius was het de koudste nacht van het jaar, maar die kou houdt niet lang genoeg aan om verantwoord op open water te schaatsen.

’Nog niet helemaal dicht’

Bij IJsclub Julianadorp is het nog niet zover. „Een kant was nog niet helemaal dicht”, laat voorzitter Ruud Konijn weten. Hij hoopt op nog een paar dagen flinke vorst maar verwacht niet eerder dan voor het einde van de week open te zijn. De club bestaat dit jaar negentig jaar en ze zouden dat jubileum graag vieren door open te gaan, aldus de voorzitter. „Dat zou prachtig zijn.”

De natuurijsbaan in De Lier in alle vroegte. Ⓒ District8

Ook bij IJsclub Nooitgedacht in Oudenhoorn in Zuid-Holland kan nog niet geschaatst worden. Al is Arno Rosendaal, woordvoerder van de club, positief. „Goede kans dat we eind van de dag of misschien morgen kunnen schaatsen.” Dat zal dan zijn op de „krabbelbaan” waar recreanten rondjes kunnen rijden. Of de baan open kan, valt of staat met het weer. „Zon is funest voor ijsvorming, dus we hopen op een klein beetje bewolking.”

Bij de baan heeft de club ook een grote kantine „met alle koek-en-zopie die je kunt voorstellen.” En een schaatswinkel waar het op dit moment druk is met bestellingen, volgens Rosendaal.