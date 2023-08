Hevige turbulentie maakt slachtoffers: elf gewonden naar Amerikaans ziekenhuis

De turbulentie vond plaats op zo’n 60 kilometer voordat het toestel op zijn bestemming was. De oorzaak voor de turbulentie is volgens Delta Airlines niet de orkaan waarop het zuidoosten van de Verenigde Staten zich voorbereidt.

’Clear air-turbulentie’

Wel is er volgens Amerikaanse media sprake van een toename van incidenten waarbij turbulentie slachtoffers maakt. Klimaatwetenschappers stellen dat clear air-turbulentie door klimaatverandering vaker voorkomt. Door de afwezigheid van zichtbare oorzaken, zoals wolken, is deze vorm van turbulentie lastiger te voorspellen.

Het is niet duidelijk hoe het op dit moment met de gewonden gaat en of er nog meer mensen lichtgewond raakten. In het vliegtuig waren in totaal 165 mensen aan boord