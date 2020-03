Kabinet kijkt naar openbaar vervoer

Het zogeheten Outbreak Management Team (OMT), belangrijkste adviseur richting het kabinet, heeft vorige week al de suggestie gedaan om na te denken over het beperken of zelfs stilleggen van het openbaar vervoer om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Ook over de sluiting van gewone winkels denkt het kabinet na. Supermarkten en apotheken blijven in zo’n scenario wel open.

Zondag kwam het kabinet met een reeks nieuwe maatregelen met grote gevolgen voor het openbare leven in Nederland. Bruins is positief over hoe ons land invulling geeft aan dwingende oproepen van de overheid: „Ik ben zeer onder de indruk, ik zie mensen afstand houden van elkaar.”

Na afloop van het crisisberaad is er geen persconferentie. Minister-president Rutte spreekt maandagavond om 19.00 uur de Nederlandse bevolking toe.