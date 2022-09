Chinese miljoenenstad Chengdu verlengt corona-lockdown

Chengdu ligt in de provincie Sichuan in het midden van China en is een belangrijk economisch centrum. De stad, een van de grootste van het land, heeft zo’n 16 miljoen inwoners en met de omliggende gebieden zelfs zo’n 21 miljoen. De maatregelen houden onder meer in dat elk huishouden per dag slechts een iemand naar de winkels mag sturen om boodschappen te doen. De persoon in kwestie moet wel in de 24 uur daarvoor negatief zijn getest.

De bevolking vreesde al dat de lockdown langer dan vier dagen zou duren. In april werd Shanghai aanvankelijk ook voor vier dagen afgesloten, maar uiteindelijk konden de meeste inwoners van de economische metropool een maand of twee niet naar buiten.

In de afgelopen weken zijn ook in andere steden maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus genomen. Volgens Chinese media hebben momenteel 33 steden met ongeveer 65 miljoen inwoners te maken met beperkende maatregelen.