Imca Marina de hit van Pride

Pride-voorzitter Frits Huffnagel (tweede links) en zangeres Imca Marina op de bestuursboot. Ⓒ AB BLAUW

De Canal Parade door hartje Amsterdam dit jaar was er een om in te lijsten. Regenboogvlaggen domineerden de route over de volgepakte walkades van de Prinsengracht. Het was zeker druk, zo niet drukker dan Koningsdag. Zangeres Imca Marina stal de show op de voorplecht van de Pride-bestuursboot, een van de eerste boten van de parade.