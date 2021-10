Elf levenloze lichamen gevonden in zee bij Mallorca

Hulpdiensten hadden helikopters en reddingsboten naar de Cabrera-eilanden ten zuiden van het bij toeristen populaire Mallorca gestuurd. De archipel ligt ruim 300 kilometer ten oosten van Valencia. De kustwacht was een reddingsoperatie gestart na een tip door de bemanning van een zeilboot die meldde „ongeveer 17 levenloze lichamen in de zee” te hebben geteld.

Tocht over zee

Enkele uren na de operatie was er nog geen bevestiging dat het om migranten gaat, maar een groeiend aantal migranten heeft de afgelopen weken geprobeerd per boot Spaanse eilanden of het Spaanse vasteland te bereiken. De kustwacht redde vorige week 277 mensen in een etmaal. Alleen dit jaar al stierven zeker duizend mensen bij hun tocht over zee naar Spaans grondgebied in wat de Internationale Organisatie voor Migratie „het dodelijkste jaar op de migratieroute naar Spanje” noemt.