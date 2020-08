Achtjarig jochie hardhandig in de boeien geslagen

Een achtjarig jochie wordt door politie-agenten in de boeien geslagen omdat hij niet wilde luisteren naar zijn juf op school.

onze redactie buitenland - Politieagenten in Key West, Florida zagen zich in december 2018 voor een apart probleem geplaatst, of beter twee problemen. De eerste: ze moesten een 8-jarig jongetje arresteren omdat die zijn lerares had geslagen. De tweede: de polsjes van de jongen waren te smal om er handboeien om te doen.