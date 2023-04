Politie: Feyenoord-fan onterecht beschuldigd als belager Klaassen

De halve finale van het KNVB-bekertoernooi tussen Feyenoord en Ajax werd woensdagavond ontsierd door wangedrag van een aantal supporters uit Rotterdam. De Klassieker, waar al jarenlang geen supporters meer van de uitclub mogen komen, werd al een halve minuut na het eerste fluitsignaal gestaakt door de scheidsrechter omdat er zwaar vuurwerk werd afgestoken. Er ontstond een hevige rookontwikkeling waardoor het veld niet meer goed te zien was.

De politie wist een van de gooiers van het zware vuurwerk te arresteren bij de toiletten in het stadion, waar hij net een plaspauze hield. Na iets meer dan uur spelen ging het weer mis met toeschouwers. Ajax-voetballer Davy Klaassen kreeg bij een opstootje tussen de twee aanvoerders van de clubs vanaf de tribune een voorwerp tegen zijn achterhoofd gegooid, waardoor het bloed uit zijn hoofd gutste. Daarop werd het duel wederom, ruim een kwartier ditmaal, stilgelegd. Klaassen moest kort na de hervatting alsnog worden gewisseld, omdat hij naar eigen zeggen ’een kloppend gevoel had en zich niet meer kon focussen’.

Arrestaties

Er zijn die avond 23 aanhoudingen gedaan voor onder meer vuurwerk en mishandelingen, maar ook voor discriminatie en belediging, maakte het team arrestantentaken van de politie Rotterdam bekend. De politie gaat ook onderzoek doen naar de antisemitische leuzen die voorafgaand aan het bekerduel door Feyenoord-fans zijn geroepen.

Voorafgaand aan Feyenoord-Ajax van afgelopen woensdag zijn antisemitische uitspraken gefilmd. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) doet aangifte.

Voor het gooien van het voorwerp werd een 32-jarige man uit het Zuid-Hollandse Roelofarendsveen opgepakt. De politie bevestigt desgevraagd dat de man die nu is aangehouden, niet de man is van wie beelden op sociale media rondgaan. Deze man wordt onterecht beschuldigd van het verwonden van Klaassen. „Dit is niet de aangehouden 32-jarige man uit Roelofarendsveen”, stelt Van Duijvenbode nadrukkelijk. Online kreeg deze man de nodige verwensingen en bedreigingen over zich heen.

Rappe opsporing

De onterecht beschuldigde toeschouwer heeft de wedstrijd (1-2) ook gewoon uit kunnen kijken op de tribune. De man die wel wordt verdacht van de mishandeling van Klaassen werd snel opgespoord door specialisten van Feyenoord, die camerabeelden snel bekeken en zo de juiste persoon nog tijdens de wedstrijd konden traceren. „Dat klopt”, zegt een woordvoerder van de Rotterdamse club over het snelle ingrijpen. De supporter uit Roelofarendsveen die door de politie werd gearresteerd, werd volgens andere bezoekers door stewards van de tribune gehaald. Hij werd in de gangen van het stadion door de politie in de boeien geslagen. De man zit nog vast. Het Openbaar Ministerie moet nog beslissen of hij wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris die eventueel beslist dat hij langer vast moet blijven zitten.