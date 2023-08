Dure grap: gloednieuwe Ferrari van ruim 300.000 euro aangereden door tram

Het ongeval gebeurde bij een in- en uitrit van een ziekenhuis. Daar ging het rond 14.30 uur mis en onderschepte een tram de fonkelnieuwe Ferrari. Bij het ongeval is één persoon gewond geraakt. Diegene is overgebracht naar het ziekenhuis.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan. Wel is bekend dat de verkeerslichten op die plek al een tijd defect zijn.