Premium Het beste van De Telegraaf

Plotse stijging patiënten in ziekenhuis: hebben we te vroeg gejuicht over het einde van corona?

Door Martijn Schoolenberg Kopieer naar clipboard

Gaat ons land dan toch nog serieus last krijgen van corona? Het aantal patiënten in de ziekenhuizen is maandag plotseling opgelopen tot het hoogste niveau sinds 19 oktober vorig jaar. Hebben we te vroeg gejuicht over het einde van de coronaepidemie?