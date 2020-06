57 agenten in Buffalo stappen op om schorsing twee collega’s

Ⓒ Twitter

BUFFALO - Alle 57 leden van een tactische politie-eenheid in Buffalo in de staat New York zijn bij de eenheid opgestapt uit protest tegen de schorsing van twee collega’s. Justitie in de VS kondigde vrijdag een strafrechtelijk onderzoek aan naar de beide agenten omdat die een 75-jarige demonstrant omverduwden tijdens een demonstratie tegen politiegeweld en racisme. De betoger raakte gewond en werd naar een ziekenhuis gebracht.