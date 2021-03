Peking ruziet met EU

Peking ontkent glashard dat het een miljoen Oeigoeren opsluit in detentiecentra zoals deze en een gedwongen assimilatie-politiek voert die volgens velen neerkomt op genocide. Ⓒ Foto REUTERS

BRUSSEL - Het ambitieuze investeringsakkoord dat de EU tussen kerst en oud en nieuw nog even snel met China sloot lijkt alweer bij het oud papier te kunnen. De toch al behoorlijk schizofrene relatie met de Aziatische grootmacht is in zo’n rap tempo verslechterd dat Europarlementariërs nu de hakken in het zand zetten.