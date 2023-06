Eis levenslang na viervoudige gezinsmoord: ’Onur K. niet gek, hij is berekenend en liegt’

De rechtbank veroordeelde Onur K. eerder tot dertig jaar gevangenisstraf voor doodslag op zijn vrouw en kinderen en moord op zijn moeder. Het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep. Onur K. ook. In de hoop dat de waarheid boven tafel zou komen, voor de nabestaanden, zei hij tegen deskundigen in het Pieter Baan Centrum. Maar tijdens het hoger beroep zweeg hij net als eerder bij de rechtbank in alle talen, alle pogingen ten spijt om hem aan het praten te krijgen.

„Moeten we geloven dat u een kille moordenaar bent? Is het te groot om over te praten? Of steekt u liever uw kop in het zand? Lekker makkelijk?”, probeerden de rechters Onur K. meer te ontlokken dan het consequent gemompelde „zwijgrecht.” Het bleek allemaal vergeefs.

Horrorscenario

De broer van Onur K. belandde op 28 maart 2021 in een horrorscenario toen hij de woning aan de Dasseburcht in Etten-Leur binnenliep. Hij was ongerust, omdat hij tegen de gewoonte in, niets hoorde van het gezin. Op de bovenverdieping vond hij het dode lichaam van zijn moeder Hikmet (65), en in de echtelijke slaapkamer zijn schoonzus Gulcan (31), haar 6-jarige zoontje Atakan en 2-jarige dochtertje Deniz. Alle slachtoffers bleken gewurgd, met onder meer usb-kabels. Zijn broer was nergens te bekennen.

Onur K. dook pas enkele dagen later op. Hij beweerde dat buitenlandse lieden van wie hij geld had geleend, zijn vrouw en kinderen hadden gedood en hem hadden ontvoerd. Ze lieten hem vastgebonden achter in een bos ten zuiden van Etten-Leur.

Hysterisch

Hij gaf wel toe dat hij zijn moeder Hikmet zelf had gewurgd. Zij werd bij het zien van de lichamen hysterisch. „Ik wilde haar pijn en verdriet besparen”, zei hij tegen de politie.

Advocaat-generaal Korver noemde dat verhaal niet alleen „bizar”, maar zelfs totaal onzinnig. „Onur K. hoopt kennelijk dat het hof dit voor zoete koek slikt.” Dat het OM dat niet doet, was duidelijk. Volgens Korver heeft Onur K. zelf zijn hele gezin vermoord „omdat het glashelder was dat die dag de bom zou barsten en dat zou uitkomen dat hij over alles had gelogen.”

Onur K. zou op 27 maart met zijn vrouw hun nieuwe huis gaan schoonmaken, maar vertelde haar niet dat de koop allang was afgeblazen omdat hij zijn betalingsverplichting niet was nagekomen. Enorm gezichtsverlies dreigde.

Suf

Om de moorden makkelijker te maken en te voorkomen dat de buren tumult zouden horen, diende Onur K. zijn vrouw en zijn moeder Oxycodon toe om ze suf te maken, zegt Korver. In de badkamer stuitte de politie op tabletten van de pijnstiller op de grond, resten fijngemalen pillen in een vijzel en sporen van het middel in theepotten. Onur K. was de enige in huis die Oxycodon gebruikte. Toch werd het middel aangetroffen in de urine van zijn vrouw en moeder.

Advocaat Martijn Houweling zei dat het dossier onvoldoende bewijs bevat voor de schuld van Onur K. Dat er geen sporen van andere daders zijn gevonden, zegt volgens hem niets. De daders kunnen handschoenen hebben gedragen. Alleen het doden van zijn moeder geeft de man toe, „maar dat gebeurde in een opwelling”, stelde de advocaat.

Uitspraak 4 juli.