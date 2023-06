LIVE | OM eist opnieuw levenslang voor viervoudige gezinsmoord Etten-Leur

Onze verslaggever Saskia Belleman is live bij de zaak aanwezig. Volg de ontwikkelingen via haar tweets onderaan dit artikel.

Daarom werd hij dinsdagmorgen door justitie uit zijn cel gehaald en alsnog naar het hoger beroep in het Bossche Paleis van Justitie gebracht. Het proces begon daarom pas om 11.00 uur, twee uur later dan gepland. „Geef mij maar levenslang”, motiveerde hij eerder.

Zwijgrecht

De rechtbank in Breda legde K. in november 2021 dertig jaar cel op, na een eis tot levenslang. Het Openbaar Ministerie tekende hoger beroep aan tegen het vonnis. Bij aanvang van de zitting beriep hij zich op zijn zwijgrecht, zelfs op vragen van de voorzitter als hoe ze bepaalde namen precies moet uitspreken. Onur K. lachte naar de rechters op het moment dat ze vroegen waarom hij zich maar op zijn zwijgrecht bleef beroepen. „Wat moet er gebeuren om u aan de praat te krijgen? Interesseert het u niet?”, probeerde ook de oudste rechter nog. Er kwam echter geen kik van de verdachte.

De vier slachtoffers werden op 27 maart 2020 gedood in hun woning aan de Dasseburcht in Etten-Leur. K. heeft hen met zijn handen en met snoeren gewurgd. Volgens de rechtbank heeft K. eerst zijn vrouw en kinderen om het leven gebracht. Het bewijs voor moord ten aanzien van deze drie slachtoffers achtte de rechtbank niet geleverd. In het geval van de moeder was dat bewijs er wel: de man heeft haar na het wurgen van zijn gezinsleden gebeld en gevraagd naar de woning te komen. Vervolgens heeft hij ook haar gedood.

Drie onbekende mannen

Het OM vindt dat er wel degelijk vier keer sprake is geweest van moord. Ook voor drie keer doodslag en één keer moord vindt justitie een levenslange celstraf op zijn plaats. De rechtbank meende dat voor het opleggen daarvan de „uitzonderlijke omstandigheden” ontbreken. De rechter wees daarbij onder meer op het feit dat K. niet eerder gewelddadig was en dat er geen sprake is van een grote kans op herhaling.

Over een motief heeft K. zich niet uitgelaten. Hij heeft verklaard dat drie onbekende mannen zijn gezinsleden hebben gedood. Daarna zou hij zelf zijn moeder om het leven hebben gebracht om haar rouw te besparen. De rechtbank bestempelde dat verhaal als „volstrekt ongeloofwaardig” en vond dat K. door geen openheid van zaken te geven het proces voor de nabestaanden nog pijnlijker maakt.