LIVE | Zaak gezinsmoord: Onur K. wil niet komen, maar is toch uit cel gehaald

Onur K.zou in Etten-Leur zijn moeder, zijn vrouw en zijn twee kinderen om het leven hebben gebracht. Ⓒ ANP / Aloys Oosterwijk

DEN BOSCH - De 36-jarige Onur K. uit Etten-Leur wilde dinsdag niet op zijn proces verschijnen bij het gerechtshof in Den Bosch, waar hij in hoger beroep terechtstaat voor de moord zijn moeder (65) en de doodslag op zijn vrouw (31) en zijn twee kinderen (2 en 6). Het gerechtshof accepteerde dat voor de inhoudelijke behandeling niet en eiste dat K. zou komen. Daarom werd hij door justitie uit zijn cel gehaald en alsnog naar het Bossche Paleis van Justitie gebracht. Het proces begon daarom pas om 11.00 uur, twee uur later dan gepland.