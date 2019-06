Eerder zicht op huurder in nood

Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken) presenteert een wetsvoorstel daartoe waarmee de ministerraad gisteren heeft ingestemd. De wetswijziging geeft gemeenten expliciet toestemming om eerder informatie over betaalproblemen te ontvangen. Dat mocht vanwege allerlei regels voorheen nog niet. „Gemeenten én mensen met beginnende schulden worden door het tijdig signaleren van schulden enorm geholpen. Kleine schulden of betalingsachterstanden kunnen namelijk snel groter worden, waardoor mensen tot over hun oren in de problemen komen”, zegt VVD-bewindsvrouw Van Ark.

Hulpverleners mogen door het wetsvoorstel bovendien zelf gegevens verzamelen en registers raadplegen, terwijl grote problemen van schuldenaars nu vaak pas aan het licht komen als instellingen zelf – vaak pas laat – aankloppen bij gemeenten. Of als de personen met betaalproblemen zelf eindelijk aan de bel trekken. In de registers mogen de hulpverleners straks speuren naar allerlei informatie over inkomen en vermogen van mensen in de gevarenzone.

Landelijke wetgeving

Nu werken gemeenten al regelmatig samen met energie- en drinkwaterbedrijven, woningcorporaties en zorgverzekeraars. Het ontbrak alleen nog aan landelijke wetgeving, waardoor informatie snel mag en kan worden gedeeld. Daardoor duurt het regelmatig te lang voordat financiële problemen, die intussen alleen maar groter worden, worden opgemerkt.

Van Ark laat weten dat de bevoegdheid alleen zeer nauwkeurig kan worden gebruikt. Uitwisseling van persoonsgegevens moet voldoen aan de privacyregels en mag alleen doelgericht worden ingezet. Gemeenten moeten daarom bij de start van een schuldhulpverleningstraject een beschikking afgeven met daarbij een plan van aanpak. Iemand met schulden weet daardoor waar hij aan toe is.