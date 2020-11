Kogelregen ambassade Saoedi-Arabië: ’Het was een heel hard en snel geluid’

Ⓒ Peter van Zetten

Den Haag - Een enorme kogelregen is donderdag in alle vroegte op het pand van de ambassade van Saoedi-Arabië in Den Haag afgevuurd. Op de grond liggen maar liefst 29 hulzen, zo is te zien aan het woud van gele politiebordjes die de plekken op de Koninginnegracht markeren. In de ramen van het witte statige gebouw, waar de groene vlag van het land wappert, zijn enorm veel gaten te zien.