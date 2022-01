‘Eris-proces minstens zo ernstig als Marengo’

Het liquidatieproces rond motorclub Caloh Wagoh kent maar liefst 21 verdachten. Met hoofdverdachte Delano ‘Keylow’ R., die graag de hoofdrol speelt in zijn eigen gangsterfilms, en kroongetuige Tony de G. Is De G. het bewijs dat het toch mogelijk is om een criminele spijtoptant in te zetten?

