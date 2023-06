Premium Het beste van De Telegraaf

Duikbootexperts fileren expeditie met de Titan: ’Een malafide organisatie’

Door ANNET VAN AARSEN Kopieer naar clipboard

Een van de boten die mee zocht naar de vermist geraakte Titan. Ⓒ ANP / Alamy Limited

Felle kritiek op OceanGate Expeditions – het bedrijf van de verongelukte Titan – afkomstig van de ’hotshots’ in de wereld van submersibles. In een zoommeeting in de nacht van maandag op dinsdag gaven onder anderen oceanograaf Sylvia Earle en diepterecordhouder captain Don Walsh ongezouten commentaar.