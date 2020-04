Woede bij medewerkers hospice: voor de vierde keer raam ingegooid

„Wij zijn BOOS!”, zo is te lezen op de Facebookpagina van het hospice. „Er wordt door zo vele keihard gewerkt om het hospice draaiende te houden, zeker ook financieel en dan steeds weer deze kostenpost.”

Annemiek de Winter laat weten aan NH Nieuws. „De kosten worden deels vergoed door de verzekering, maar je blijft je eigen risico houden. We zijn een stichting die afhankelijk is van subsidie en sponsoren, dus we moeten altijd op de kleintjes letten.” Camerabewaking is nu nog geen optie, want daar is simpelweg het geld niet voor.

In het hospice verblijven vier terminale bewoners. Zij merken gelukkig weinig van de vandalen. „De vernielingen gebeuren ’s nachts en dan is er enkel een verpleegkundige aanwezig die nachtdienst daait. We moeten nu aan de slag met het veiligheidsgevoel bij ons personeel.”

De Winter hoopt dat de daders zich melden. „De boosheid is inmiddels geluwd en ik wil nu het gesprek aangaan.”