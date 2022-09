Ijsboer Moes na 46 jaar weggestuurd van plekken rondom Binnenhof

Binnenland

Hartpatiënten Nederland wil helderheid rond bijbanen specialisten na corruptiezaak

Hartpatiënten Nederland maakt zich zorgen over de bijverdiensten van specialisten in ziekenhuizen. Aanleiding is de corruptiezaak rond een groep medisch specialisten van het ziekenhuis Isala in Zwolle. De belangenorganisatie vraagt in een brandbrief aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aa...