Na 46 jaar wordt ijscoman Moes van Binnenhof weggestuurd

Door Tanja Verkaik Kopieer naar clipboard

IJscoman Moes zit in zak en as doordat handhaving hem wegjaagt. Ⓒ Rene Oudshoorn

DEN HAAG - De bekende ijscoman Moes Pekdemir uit Den Haag is ten einde raad. Handhavers hebben gedreigd met hoge boetes als dé ijsverkoper van het Binnenhof zijn mobiele ijssalon niet verplaatst. „Belachelijk! Ik verkoop al 46 jaar ijs, met name op het Binnenhof, en sta maanden aan de Lange Vijverberg of voor het Mauritshuis vanwege de verbouwing”, zegt Moes.