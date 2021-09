Holocaust ontkennen wordt wettelijk verboden

In de wet wordt vastgelegd dat het ’publiekelijk vergoelijken, ontkennen of verregaand bagatelliseren van genocide, oorlogsmisdaden en Holocaust’ strafbaar is.

Dat gebeurt na druk van de Europese Commissie en een oproep van de nieuwe Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding Eddo Verdonner.

„In reactie hierop is de Commissie bericht dat Nederland in het standpunt van de Commissie aanleiding ziet om een wetsvoorstel voor te bereiden”, schrijft Grapperhaus. „Hoewel rechtspraak van de Hoge Raad bevestigt dat beledigende vormen van Holocaustontkenning nu al strafbaar zijn, wordt met die verwijzing uitdrukkelijk in de wet vastgelegd dat die specifieke gedragingen kunnen worden gekwalificeerd als groepsbelediging.”

Afspraken

Verdonner tikte Grapperhaus een paar maanden geleden op de vingers omdat er nog geen werk was gemaakt van het verzoek vanuit Brussel om Holocaustontkenning expliciet strafbaar te stellen.

Nederland zou afspraken uit 2008 niet zijn nagekomen, meende de Europese Commissie. Toen werd in de Raad van de Europese Unie besloten dat de lidstaten het publiekelijk ’ontkennen of verregaand bagatelliseren’ van genocide via nationale wetgeving moeten verbieden. De Commissie was verbolgen dat Den Haag onvoldoende actie heeft genomen. Begin juni plofte er daarom een ’vooraankondiging ingebrekestelling’ op de Haagse deurmat.

„Heel pijnlijk”, vond Verdonner die waarschuwde dat Nederland op een landenlijstje dreigt te belanden ’waarop we niet willen staan’ en aan geloofwaardigheid zou inboeten op het internationale toneel. Er dreigde zelfs een boete.

In Nederland valt Holocaustontkenning tot op heden onder de ’groepsbelediging’ en ’haatzaaien’. Ook is er jurisprudentie, na een Nederlandse veroordeling van de Vlaamse Holocaust-ontkenner Siegfried Verbeke in 1997 die via pamfletten twijfel zaaide over het bestaan van de gaskamers.

Het debat over strafbaarstelling loopt al langer. In 2009 meende toenmalig VVD-fractievoorzitter Mark Rutte dat Holocaustontkenning onder de vrijheid van meningsuiting valt. „Natuurlijk vind ik iedereen die de Holocaust ontkent idioot en gevaarlijk. Maar de vraag is of je zo’n persoon altijd voor de rechter moet brengen”, zei Rutte toen.