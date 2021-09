Hek politiebureau Alkmaar met ketting afgesloten tijdens plofkraak

Volgens politiewoordvoerder Wendy Boudewijn is nog niet met zekerheid te zeggen dat de hekafsluiting te maken heeft met de plofkraak die om drie uur vannacht het centrum van Alkmaar opschrikte: ,,De kettingleggers maken nu wel deel uit van het onderzoek. Het is voor ons niet zo dat één en één automatisch twee is. Of er een verband is tussen beide zaken, is nu onderwerp van onderzoek.’’ Het politieonderzoek richt zich vrijdagochtend daarom ook op de omgeving van het politiebureau: ,,We zijn vooral geïnteresseerd in camerabeelden.’’

Nadat de meldingen over twee harde knallen vannacht binnenkwam, kon de politie, doordat het hek bij het politiebureau met een ketting was vastgemaakt, niet meteen uitrukken. ,,Al vrij snel werd de ketting doorgeknipt en kon de politie haar weg vervolgen’’, aldus de politie.

Explosieven tot ontploffing gebracht

In de omgeving van de telecomwinkel doet de technische recherche vrijdagochtend onderzoek op de plaats delict. De politie vermoedt dat een pinautomaat in de winkel het doelwit was van de dader of daders. Niemand raakte bij de ontploffing gewond. De winkel en omliggende panden liepen schade op. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft twee explosieven veiliggesteld en iets buiten Alkmaar tot ontploffing gebracht. Onduidelijk is of en wat de daders buit hebben gemaakt.