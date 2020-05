Wit-Rusland houdt militaire parade ondanks corona

„Ik heb er lang over nagedacht. Het is een emotioneel en ideologisch iets. Ook tijdens de oorlog stierven mensen aan virussen en andere ziekten. Ze zijn voor ons gestorven”, zei het staatshoofd.

Volgens de autoriteiten zijn meer dan 16.700 mensen in de ex-Sovjetrepubliek besmet met het coronavirus. Tot nu toe zijn 99 patiënten gestorven. Het autoritaire bewind van Loekasjenko noemde het virus tot nu toe een „psychose.” In het land tussen Rusland en Polen wordt nog steeds gevoetbald, wat internationale kritiek en verbazing opleverde.

Wodka

De president zei wel dat niemand gedwongen mag worden om mee te doen aan de parade. Eerder liet hij zich ook uit over de oplossing tegen corona: naast hard werken, sporten en een regelmatig bezoek aan de sauna zijn een paar glazen wodka het meest probate middel om coronabesmetting te voorkomen, zo luide het merkwaardige devies.

Rusland heeft de grote militaire parade op het Rode Plein in Moskou uitgesteld vanwege de epidemie. President Vladimir Poetin wil wel een toespraak houden en bloemen neerleggen. Daarnaast vliegen straaljagers over de stad en is er veel vuurwerk te zien in Moskou en andere steden op 9 mei.

In tegenstelling tot Duitsland, waar de capitulatie van Hitler op 8 mei wordt gevierd, zullen Rusland en Wit-Rusland de overwinning van de Sovjet-Unie pas een dag later vieren. De reden hiervoor is dat in Moskou op dat moment in 1945 de nieuwe dag al was aangebroken. De Georgische hoofdstad Tbilisi heeft alle grote evenementen geannuleerd.