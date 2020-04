’Chinezen zien corona slechts als een hobbel’

Gezondheidswerkers uit de Chinese provincie Jiangsu heffen de vuist tegen corona als ze worden uitgezwaaid uit Wuhan, waar ze hebben geholpen bij de strijd tegen het virus. Ⓒ AFP

De wereld lijdt onder het ’Chinese virus’, zoals Donald Trump corona noemt. Sommige staten denken erover herstelbetalingen te eisen, omdat Peking zou hebben geprobeerd de uitbraak in de doofpot te stoppen. Hoe kijken Chinezen – met name internationaal georiënteerde jongeren – naar de aanzwellende kritiek op China? „Corona is slechts een hobbel. China is altijd vernederd door het Westen en Japan, nu is de tijd om te shinen.”