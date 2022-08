Spaanse archeologen stuiten op ’ongewoon grote’ stenen fallus in Romeinse ruïne

De afbeelding werd gevonden in de nederzetting El Higuarón, in de gemeente Nueva Carteya. De Romeinen kwamen naar het gebied rond 200 voor Christus, en de eerste opgravingen werden gedaan in 1966. De politie is aanwezig om pottenkijkers weg te houden bij de ontdekking.

De Romeinen waren niet vies van het afbeelden van penissen. Het werd gezien als een symbool van vruchtbaarheid en mannelijkheid. De penissen waren te vinden op gebouwen, wapens en amuletten. Andrés Roldán, een onderzoeker aan de Universiteit van Extremadura en directeur van het museum dat de opgravingen leidt, beschreef de penis als „ongewoon groot.” Hij vertelde het Spaanse dagblad El País: „Het was gebruikelijk om ze op de gevels van huizen te plaatsen, en soldaten droegen kleine fallische amuletten als symbool van vruchtbaarheid en kracht. We onderzoeken momenteel of er eerder een van vergelijkbare afmetingen is gevonden.”

Het is niet voor het eerst dat er fallus- en sekssymbolen zijn gevonden in Romeinse nederzettingen. De afbeeldingen zijn zowel in huizen als kampementen gevonden. In Pompeii zijn bij opgravingen ook meerdere seksueel getinte afbeeldingen en graffiti gevonden, waaronder als wegwijzer richting het bordeel.