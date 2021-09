Nederlandse commando’s over Kabul-operatie: ’Gedaan wat we konden’

Buitenland

Taiwan vreest dat China verdediging kan ’lamleggen’

In Taiwan groeien de zorgen over de militaire slagkracht van het grote buurland China. De Chinese strijdkrachten hebben nu de middelen om de verdediging van de eilandenstaat met raketten en cyberaanvallen „lam te leggen”, concludeert het ministerie van Defensie in een jaarlijks rapport dat is ingezi...