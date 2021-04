Amerikanen op de symbolische datum 11 september weg uit Afghanistan

Een beeld dat zal verdwijnen. Een Amerikaanse soldaat die in Afghanistan een presentje geeft aan een Afghaans jongetje. Ⓒ AFP

Washington - President Biden trekt per 11 september alle Amerikaanse troepen terug uit Afghanistan. Dat is later dan de 1 mei deadline die president Trump met de Taliban afsprak. De terugtrekking komt 20 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, de reden waarvoor Amerikaanse troepen naar Afghanistan kwamen. De officiële aankondiging komt later, zo melden bronnen aan Amerikaanse media.