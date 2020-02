Opvang voor honderden asielzoekers in Goes

Die plekken zijn nodig omdat het COA geen bedden meer heeft voor vreemdelingen. Het is de bedoeling dat 20 maart de eerste asielzoekers in de stad worden opgevangen. Het verzoek moet nog wel voor goedkeuring langs de gemeenteraad.

Burgemeester Margo Mulder stelt wel aanvullende eisen aan het COA: „Zo is veiligheid erg belangrijk voor ons. Op basis van de politiecapaciteit zullen we maximaal 350 plekken aanbieden aan mensen in afwachting van een besluit.”

Daarnaast zijn asielzoekers uit veilige landen en overlastgevers niet welkom in Goes. „Deze randvoorwaarden hebben we meteen bij het COA bekend gemaakt”, stelt de burgemeester.

Tijdens de vluchtelingencrisis in 2015 werden de Zeelandhallen al gebruikt als noodlocatie. Het is de bedoeling dat de opvang in oktober weer zijn deuren sluit.