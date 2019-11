’Ouders Thijs H. sloegen al vóór eerste moord alarm’

Thijs H. met zijn advocaat Serge Weening aan zijn zijde. Ⓒ PETRA URBAN

DEN HAAG - De ouders van drievoudig moordverdachte Thijs H. hebben al voor de eerste moord, die hij op 4 mei in Den Haag pleegde, bezorgd aan de bel getrokken bij de GGZ in Limburg. Ze wilden dat hun zoon (27) per direct zou worden opgenomen.