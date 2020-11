Plastisch chirurg aangeklaagd na dodelijke billenvergroting

Volgens de officier van justitie in Düsseldorf wordt de chirurg beschuldigd van het toebrengen van lichamelijk letsel door nalatigheid met de dood als gevolg. De aanklager baseert zijn zaak op een deskundig advies dat concludeerde dat de chirurg schuldig is aan meerdere fouten. De patiënten zouden ook niet voldoende zijn geïnformeerd over de risico’s van de procedures.

De chirurg biedt al jaren operaties aan om billen te vergroten, ook wel bekend als de ’Braziliaanse billenlift’. Daarbij gebruikt hij een techniek waarbij het eigen vet van de patiënt wordt overgebracht om een rondere achterkant te krijgen. In de branche is bezorgdheid geuit over de vraag of dergelijke procedures veilig zijn.