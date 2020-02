Poema valt meisje (6) aan in natuurpark Californië

Het meisje was samen met haar ouders en nog vier volwassenen, en drie kinderen, aan het wandelen in het Rancho San Antonio County Park and Open Space Preserve, een park in Californië. Het was vroeg in de ochtend.

„Het dier kwam plots uit de bosjes gesprongen. Precies toen de poema het meisje vastgreep, duwde een volwassene het beest in de ribben, waarop het wegrende”, vertelt een opzichter van het park tegen Amerikaanse media.

Het kind zou vlak naast twee andere kinderen hebben gelopen tijdens de aanval. De volwassenen waren in de buurt om te redden. Het kind is met ’kleine verwondingen’ naar het ziekenhuis gebracht en voor de poema zal een val worden gezet om het dier weg te halen.