’Broedermoord’ in Duizel gesprek van de dag: ’Ze waren heel erg op zichzelf’

Duizel - De dood van de 55-jarige Jantje uit Duizel is hard aangekomen bij buurtbewoners in het dorpje nabij Eindhoven. Het gehandicapte slachtoffer werd maandagavond doodgestoken aan de rand van het buitengebied. Zijn vijf jaar jongere broer Peer is door de politie als verdachte opgepakt. Hun 85-jarige vader Gust – bij wie de twee nog inwoonden – zou getuige van de tragische gebeurtenis zijn geweest. Hij bleef volgens de politie ongedeerd.