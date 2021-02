Senaat stemt in met spoedwet over avondklok

45 senatoren stemden voor, 13 tegen. Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU kregen onder meer steun van de SP, GL en PvdA. In de senaat werd vrijdag de hele dag over het voorstel gedebatteerd, terwijl de rechter op een steenworp afstand besloot pas volgende week vrijdag een knoop door te hakken over de huidige juridische basis van de avondklok.

Senatoren leverden vooral kritiek op het knutselwerk waarmee het kabinet het huisarrest na negen uur ’s avonds had vormgegeven. SP-senator Janssen noemde het ’juridische hoogmoed’ van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) om gebruik te maken van een noodwet om de avondklok te regelen. Hij vond net als veel andere senatoren dat de CDA-bewindsman eerder gebruik had moeten maken van de coronawet.

Maar onder de streep stemde de Eerste Kamer in navolging van de Tweede Kamer toch in met een reparatiewet. In principe kan dat plan B direct worden ingezet, als de uitspraak in het hoger beroep volgende week negatief uitvalt voor het kabinet.

Uit navraag bij het ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat daar dan wel actie voor moet worden ondernomen. In dat geval moet de spoedwet worden gepubliceerd in het Staatsblad. Bovendien moet het koninklijk besluit waarmee de avondklok nu van kracht is dan worden ingetrokken. Onder de streep telt dat het kabinet zich heeft ingedekt tegen de uitglijder eerder deze week. Toen kraakte de voorzieningenrechter de onderbouwing voor de inzet van het paardenmiddel, het de daarvoor gekozen juridische route.

Woensdag diende het kabinet het nieuwe wetsvoorstel in. Het was al de tweede poging deze week, nadat de Raad van State een eerdere noodwet had bekritiseerd. Het adviesorgaan vond in het eerdere voorstel een degelijke onderbouwing ontbreken. Een wijziging van de bestaande coronawet, waaronder het kabinet maatregelen kan afdwingen, is volgens de adviseur juridisch meer solide.