Poging Salvini om links bolwerk Italië te veroveren mislukt

Emilia-Romagna wordt al sinds de Tweede Wereldoorlog door links geregeerd, maar Salvini heeft in het gebied onophoudelijk campagne gevoerd in de hoop een overwinning te behalen die de nationale regering in Rome, waar PD ook deel van uitmaakt zou destabiliseren. PD’s regeringspartner, de protestpartij M5S (Vijfsterrenbeweging), leed wel een zware nederlaag en kreeg slechts 3,4 procent van de stemmen.

Salvini heeft nog niet gereageerd op de uitslag. Hij zei bij bekendmaking van de exitpolls dat hij zich nog niet neerlegt bij een nederlaag en pas een conclusie zal trekken als alle stemmen zijn geteld.

Ook in de zuidelijke regio Calabrië waren verkiezingen. Daar hebben Lega en haar bondgenoten met gemak de zittende door de PD-geleide coalitie verslagen.

