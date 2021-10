Slachtoffer aanrijding tram in Den Haag is Poolse man

Ⓒ PETER VAN ZETTEN

DEN HAAG - De man die maandagavond in Den Haag overleed nadat hij door een tram was aangereden, is een 39-jarige man met de Poolse nationaliteit. De politie meldde eerder al dat het slachtoffer geen vaste woon- of verblijfplaats had.