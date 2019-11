KLM'er tatoeëert Schiphol op rug

De 52-jarige Beverwijker, die al 36 jaar voor KLM werkt, heeft het kunstwerk van opstijgende vliegtuigen in Thailand laten aanbrengen.

Op de voorgrond prijkt een Boeing 747 die voor de verkeerstoren rijdt. Op het toestel staat het getal 100 vanwege het feit dat de KLM sinds 7 oktober een eeuw bestaat. Rechts op het tafereel staat de oude verkeerstoren die tot 1991 dienst deed. Onderaan de afbeelding heeft hij het oude KLM-logo laten aanbrengen.

De technicus bij de afdeling Engine Services vertelt NHNieuws dat hij met zijn Thaise vrouw meerdere malen in de regio Udon Thani in Thailand is geweest om het kunstwerk af te laten maken.