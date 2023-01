Premium Het beste van De Telegraaf

Aftrap 23e seizoen ’Wie is de Mol?’ Fans zitten klaar om de Mol te ontmaskeren: ’Weet al wie het is’

Door Martijn Schoolenberg Kopieer naar clipboard

’Molloot’ Jos Meijers gaat al twintig seizoenen op jacht naar de Mol en heeft al aardig wat parafernalia bij elkaar gespaard. „Ik kan daar zo een museum van maken.”

Amsterdam - De Molloten kunnen weer aan de bak, want zaterdagavond begint het 23e seizoen van Wie is de Mol? in Zuid-Afrika. En de grootste fans kunnen niet wachten totdat ze met hun aantekeningenboekje in de aanslag mogen zitten, speurend naar de verborgen aanwijzingen.