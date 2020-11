Ophef over godsdienstles Leidse school

In de opdracht stond bijvoorbeeld de vraag: „Hoe komt het dat mensen geloven in een godsdienst die zoveel geweld voortbrengt?” En: „Waarom zijn er zoveel moslimterroristen?” Leerlingen moesten in de opdracht over „de vrijheid van godsdienst en de islam” deze en andere vragen verwerken tot een krantenartikel van 500 woorden.

Onder meer politieke partij Denk reageerde verontwaardigd op de opdracht. De partij verstuurde een tweet en de tekst: „Islamofobie is slecht en gevaarlijk, wij zullen het dan ook nooit meer onderwijzen.”

Korte verklaring

De school reageerde in een korte verklaring: „Het Visser ’t Hooft Lyceum stelt zich op het standpunt dat geen enkel geloof of levensbeschouwing als geheel mag worden aangesproken op de acties van een kleine groep. Als school nemen wij afstand van enkele vragen in de schrijfopdracht tijdens een les godsdienst van deze week.”