Alarm CDC over deltavariant: ’Dit is de kanarie in kolenmijn’

Premium Binnenland

Totale immuniteit lijkt utopie, maar: ’Wees niet bang om maatregelen los te laten’

Nu ons land doorprikt, lijkt het een kwestie van weken voordat we in de buurt komen van de eerder uitgesproken vaccinatiegraad voor ’groepsimmuniteit’. Dat is goed nieuws, maar wat betekent het concreet? Experts waarschuwen namelijk dat totale immuniteit erg lastig zal ontstaan. „We moeten toe naar ...