Dode door steekpartij in Den Haag

Een deel van de straat is afgezet. Er zijn drie ambulances aanwezig en er is een traumahelikopter opgeroepen.

Op het moment van de steekpartij was er een begrafenisceremonie gaande in het gebouw van het Turks Islamitische wijkcentrum in de Schilderswijk. Er zou een familievete zijn uitgevochten, zo melden omstanders. „Het is de begrafenis van een oom. Gisteren is er al een woordenwisseling geweest over ’jij komt niet op de begrafenis, nee jij komt niet op de begrafenis’ en nu gebeurt dit”, aldus een omstander.

Ⓒ Peter van Zetten

De verdachte is op de vlucht geslagen. Volgens de politie gaat het om een kale man van rond de 50 met „zwart gezichtshaar”. Over de kleding van de verdachte is niets bekend. Ook over de toedracht van de steekpartij is nog niets bekend.