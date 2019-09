Twee gewonden na steekpartij in Den Haag

Een deel van de straat is afgezet. Er zijn drie ambulances aanwezig en er is een traumahelikopter opgeroepen.

De verdachte is op de vlucht geslagen. Volgens de politie gaat het om een kale man van rond de 50 met „zwart gezichtshaar”. Over de kleding van de verdachte is niets bekend. Ook over de toedracht van de steekpartij is nog niets bekend.

Later meer.