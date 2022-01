Grote brand in paintballcentrum in Hillegom

De veiligheidsregio adviseert mensen die last hebben van de rook ramen en deuren te sluiten. Ⓒ District8

HILLEGOM - In een paintballcentrum aan de Leidsestraat in het Zuid-Hollandse Hillegom is zondagavond rond 22.00 uur een grote brand uitgebroken. De brandweer is met veel eenheden uitgerukt en laat via een woordvoerder weten dat vooral wordt ingezet op het behoud van de woning naast de hal.