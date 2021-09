’Netanyahu drukte staatscadeau’s achterover’

Het gaat onder meer om een een glazen doos voorzien van bladgoud die ‘Bibi’ van Barack Obama kreeg tijdens hun eerste ontmoeting in het Witte Huis, een antieke bijbel van de Russische president Poetin en een een ingelijst document ondertekend door Donald Trump waarmee de toenmalig president officieel de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem verhuisde.

Brief

De juridische adviseur van het kantoor van premier Bennett schreef onlangs een brief aan Netanyahu en zijn vrouw met het verzoek de giften terug te geven.

Zij ontving geen antwoord. De cadeaus behoren officieel toe aan de staat, maar de regeringsleider mag ze lenen om ze tentoon te stellen tijdens diens ambtsperiode.

Netanyahu zou tijdens zijn eerste periode als premier ook tal van cadeaus hebben achtergehouden. De politie drong destijds aan op juridische vervolging, maar de aanklager zag daarvan af omdat er te weinig bewijs zou zijn.

De Netanyahu’s laten nu via een woordvoerder weten dat zij niet in het bezit zijn van de geschenken. De oud-premier zelf is momenteel op vakantie in de Verenigde Staten, ondanks een oproep van de huidige regering aan alle Israëli’s om het land vanwege de corona-pandemie niet te verlaten.

Getuigen

Netanyahu zou volgens het tv-journaal vorige week hebben geluncht met de Joods-Amerikaanse miljardair Larry Ellison, de medeoprichter van Oracle. Ellison is door de aanklager opgeroepen om te getuigen in een van de drie corruptiezaken die tegen de oud-premier lopen.