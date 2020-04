Nederlandse bureaucratie: onrust over weinig testen

„Ik roep al de hele tijd dat er veel eerder en veel meer getest had moeten moeten worden”, zegt PVV-leider Wilders. „Maar iedere keer was de reactie dat er onvoldoende testmateriaal zou zijn. Als dat nu niet zo blijkt te zijn, dan zijn we voor de gek gehouden.”

Frustratie

„Wij delen de frustratie”, zegt PvdA-leider Asscher over de noodklok die de medische experts luiden. „Al wekenlang vragen we het kabinet hoe het toch kan dat in Nederland zo weinig getest wordt in vergelijking met andere landen; en steeds blijken er weer andere redenen te zijn.”

Volgens FvD-leider Baudet is het niet uit te leggen dat landen als Duitsland en Oostenrijk al lang massaal testen en Nederland niet. „Of dat aan het beleid ligt of aan een gebrek aan tests, heeft het kabinet nog steeds niet duidelijk gemaakt. Maar in beide gevallen is dit onacceptabel.”

Laboratoria

SP’er Hijink is niet geheel verbaasd. „Helaas is dit een geluid dat we al weken horen. Er zijn laboratoria die veel meer kunnen doen en laboratoria die nog helemaal niet ingezet worden. Ondertussen horen wij dagelijks dat ook zorgverleners niet getest kunnen worden. Dat kunnen we ons nu echt niet meer permitteren. Het gaat over de gezondheid van zorgverleners en kwetsbare mensen.”

Het ministerie van Volksgezondheid zag zondagavond niet de kans om op de geuite kritiek te reageren.